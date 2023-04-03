توتنهام وإيفرتون.. إيقاف المباراة لإفطار اللاعبين المسلمين

ياسر رشاد - القاهرة - أوقف حكم مباراة توتنهام وإيفرتون اللقاء المقام على ملعب جوديسون بارك ضمن فعاليا الدوري الإنجليزي وذلك عند الدقيقة 26 لقيام اللاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

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وكان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قد أصدر قرارا بإيقاف المباريات التي بها لاعبين مسلمين لإفطارهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويحتل توتنهام المركز الرابع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه.

خط الوسط: سكايب، هوجبيرج، ايفان بريسيتش، بيدرو بورو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: بن جودفري، جيمس تاركوفسكي، مايك كين، سيموس كولمان.

خط الوسط: ماكنيل، أونانا، إدريسا جايي، دوكوري، إيوبي.

خط الهجوم: ديماري جراي.

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