مانشستر يونايتد يواجه برينتفورد في الجولة المقبلة بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي بعد الخسارة التي تلقاها أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

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ويستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه أولدترافورد نظيره برينتفورد يوم الاربعاء المقبل عند دقات التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون بالدوري الانجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد امام نيوكاسل بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز وجاء هدفا نيوكاسل عبر جو ويلوك في الدقيقة 65 ، قبل أن يضيف كالوم ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة

88.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المرحز الثالث ، فيما تجمد رصيد مانشستر اليونايتد عند النقطة 50 في المركز الرابع ، لكن المواجهات المباشرة والأهداف تصب في صالح نيوكاسل.

ويغرد أرسنال على صدارة الدوري الانجليزي برصيد 72 نقطة ويليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

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