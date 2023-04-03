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نابولي في صدارة الدوري الايطالي رغم رباعية ميلان

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ياسر رشاد - القاهرة - لا يزال يحتفظ نادي نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي على الرغم من الخسارة القاسية التي تلقاها على يد ميلان برباعية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره.

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ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الايطالي برصيد 71 نقطة ويفصله 16 نقطة كاملة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني بينما يحتل ميلان المركز الثالث بفارق 20

نقطة عن نابولي المتصدر.

 ترتيب الدوري الايطالي

وفي سياق متصل ينتظر عشاق الكرة الايطالية المواجهة المنتظرة بين يوفنتوس وانتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا المقررة في التاسعة مساء الغد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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