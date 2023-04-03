الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم جلسة تحضيرية مع كلٍ من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومي عاطف عضو مجلس الإدارة ، أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة.

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وذلك لاستعراض بعض الملفات التي تحتاج للمناقشة والبت في إطار خطة مجلس إدارة الشركة لتطوير آلية العمل والاستثمار في المجال الإعلامي.

صعد الأهلي كثاني المجموعة برصيد 10 نقاط، ليواجه واحد من الثلاثة أندية التالية: الوداد البيضاوي، والرجاء المغربي، والترجي التونسي.

في سياق متصل، تلقى الوداد المغربي ضربة موجعة، بعدما أصبح غياب نجمه السنغالي جونيور سامبو عن الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا شبه

مؤكد.جاء غياب المهاجم السينغالي بسبب حصوله على ثلاث إنذارات أمام شبيبة القبائل أول أمس السبت، فيالجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وكان وداد الأمة قد حقق الفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 3/0، حيث سجل الأهداف كل من سامبو هدفين، وزهير المترجي هدف واحد.ويتصدر العملاق المغربي المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، وتلقى هزيمة ضد شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى بهدف لصفر.