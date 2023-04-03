الأهلي يعلن مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا لكرة اليد السوبر وبطولتي إفريقيا للأندية رجال وسيدات، عن مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة، يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عامًا على إنشائه.

https://alwafd.news/الرياضة/4755849-الأهلي-وجهًا-لوجه-أمام-بيراميدز-في-نهائي-كأس-مصر

وحددت اللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي إيميل ([email protected]) لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار.

صعد الأهلي كثاني المجموعة برصيد 10 نقاط، ليواجه واحد من الثلاثة أندية التالية: الوداد البيضاوي، والرجاء المغربي، والترجي التونسي.

في سياق متصل، تلقى الوداد المغربي ضربة موجعة، بعدما أصبح غياب نجمه السنغالي جونيور سامبو عن الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا شبه مؤكد.

جاء غياب المهاجم السينغالي بسبب حصوله على ثلاث إنذارات أمام شبيبة القبائل أول أمس السبت، في

الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان وداد الأمة قد حقق الفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 3/0، حيث سجل الأهداف كل من سامبو هدفين، وزهير المترجي هدف واحد.

ويتصدر العملاق المغربي المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، وتلقى هزيمة ضد شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى بهدف لصفر.