تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن الجولة ال٢٣ من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- وايو كونستانت - عبد الرحمن بودي - احمد ياسر ريان - جبريل شيكودي.

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