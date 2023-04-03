تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمباراة سيراميكا في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش مساء اليوم الاثنين لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

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وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي..

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد مخلوف - كريم الديب

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - أحمد مدبولي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الوحش - صالح جمعة - محمد الشبراوي - ياو أنور - فراس شواط.

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