عبد الناصر زيدان: أبو المعاطي زكي "ندم عمري" وهقعده في البيت

ياسر رشاد - القاهرة - شن الإعلامي عبد الناصر زيدان، هجومًا حادًا على الإعلامي عبد المعاطي زكي، قائلًا:" مستعد أقعده في البيت، لأنه قعدني مع الدلدول وقبض تمني".

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وأضاف عبد الناصر زيدان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار"، كنت في 2017 مكسر الدنيا ومن الناس الإعلاميين اللي بينافسوا على رقم 1 في مصر، وكان دخلي 120 صافي، لكن تاريخي مع عبد المعاطي زكي أسود، وخدته أخد وصديق، ولم أندم على صداقه في

حياتي إلا صداقتي بأبو المعاطي زكي".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

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