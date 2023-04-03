بسبب الاشتباكات.. الكاف يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام سودانية حقيقة إعادة مباراة الأهلي والهلال، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ليحسم الفريق بطاقة التأهل الثانية إلى دور ربع النهائي رفقة صن داونز الجنوب إفريقي.

ووفقا لموقع "بطولات"، فقد رصدت عدسات الكاميرات اشتباكات بالأيدي وإلقاء الزجاجات بين عناصر الفريقين عقب انتهاء المباراة، وقرر مجلس إدارة الهلال السوداني تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، ضد النادي الأهلي بسبب تجاوز اللاعبين والجماهير.

ونقلت صحيفة "سودانا فوق" عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأكيده أن ما يتردد عن إعادة المباراة بين الأهلي والهلال السوداني غير صحيح.

وأوضح المصدر أن شكوى الهلال السوداني لن تتسبب في إعادة المباراة، وأقصى ما سيتم هو توقيع عقوبة مالية ضد الأهلي حال وجود تجاوزات من جانب النادي أو الجماهير.