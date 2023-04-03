شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود هجوم الإسماعيلى أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة فريق سيراميكا بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقي

الوسط: محمد مخلوف، سيرجي آكا، أحمد مدبولي، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: محمد الشامي

ويغيب الثنائى محمد فوزى ومحمد حسن لاعبا النادى الاسماعيلى عن صفوف الدراويش في مباراة الليلة أمام سيراميكا، حيث يعانى الأول من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة، فيما حصل الثانى على الإنذار الثالث في مباراة سموحة ليتم إيقافه.

ويلتقى فريق الإسماعيلي نظيره سيراميكا في التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة.

وعكف عكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.