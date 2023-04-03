شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية متولي.. ومشاركته أمام المحلة قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمود متولي مدافع الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات بعد اجتياز مراحل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات بدءًا من مباراة عزل المحلة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.



وبات متولي جاهزًا للمشاركة في المباريات سواء كأساسي أو بديل ولكن يبقى قرار دخوله قائمة مباراة المحلة ومن ثم المشاركة فيها بيد مارسيل كولر المدير الفني الذي سيحسمها غدًا الثلاثاء في المران الأخير للفريق الأحمر قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لموقعة المحلة بالدوري.



وشارك محمود متولي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.



وانتظم متولي في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا، للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته واكتمال شفائه.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٣ في بطولة الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة.