شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتوجه إلى أسوان اليوم استعدادا لمواجهة الغد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويختتم فريق سموحة استعداداته لمواجهة أسوان اليوم، ويسعى أحمد سامى لتحفيظ اللاعبين خطة مباراة أسوان للعودة بالثلاث نقاط من أجل العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى.
ويفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 4 لاعبين مهمين فى مباراة أسوان وهم حسام حسن وأحمد حكم عن سموحة للإيقاف، بجانب البنينى دوكو دودو لعدم العودة حتى الآن بعد مشاركته مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى المدافع شريف رضا.
وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالى..
حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور
الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء
الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى
الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد