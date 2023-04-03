شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتوجه إلى أسوان اليوم استعدادا لمواجهة الغد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، السفر اليوم فى العاشرة مساءً إلى أسوان والمبيت بها، استعداداً لمواجهة تماسيح النيل فى التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويختتم فريق سموحة استعداداته لمواجهة أسوان اليوم، ويسعى أحمد سامى لتحفيظ اللاعبين خطة مباراة أسوان للعودة بالثلاث نقاط من أجل العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى.

ويفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 4 لاعبين مهمين فى مباراة أسوان وهم حسام حسن وأحمد حكم عن سموحة للإيقاف، بجانب البنينى دوكو دودو لعدم العودة حتى الآن بعد مشاركته مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى المدافع شريف رضا.

واستعاد سموحة كلا من النيجيرى صديق أوجولا بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أحمد مصطفى وحسين فيصل اللذين غابا عن مواجهة الإسماعيلى الماضية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد