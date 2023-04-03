شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيوتشر فى أول مشاركة أفريقية بعد وداع الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط يودع معها البطولة، بينما تأهل كل من بيراميدز والجيش الملكي عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هى الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الأفريقية، خاصة أن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة فى الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

دور الـ 64

ـ فيوتشر وفريق بول الأوغندي:

0/0 فى مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر فى مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة

فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية

دور المجموعات

الجولة الأولى: الفوز على إسكو دي كارا 3/0 اعتبارياً

الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة الثالثة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 2/0

الجولة الرابعة: الفوز على الجيش الملكي 2/0

الجولة الخامسة: الفوز على إسكو دي كارا 3/0

الجولة السادسة: الهزيمة أمام بيراميدز 2/1.