شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. عمرو أنور يكشف موقف المدربين من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

عمرو أنور نجم الأهلي السابق يؤكد أنه خلال مسيرته كلاعب لم يطلب أى مدرب من اللاعبين الإفطار خلال المباريات التى خاضها خلال شهر رمضان، وأبرز المواقف كان مع مستر فايسا واجتمع بالفريق قبل شهر رمضان وأخطرنا أنه لا يتدخل فى هذا الأمر وهذه حرية شخصية لكل لاعب الصيام من عدمه خلال شهر رمضان.

وأضاف أنور، "كنا نلعب إحدى المباريات فى الجزائر خلال شهر رمضان، وكان موعد المباراة فى الصيام وجاء أذان المغرب خلال المباراة، فقمنا بتناول بعض العصائر إضافة لشرب المياه".

وعن أبرز أهدافه خلال شهر رمضان أوضح عمرو أنور "أنه لا ينسى هدفه في مرمى فريق السويس باستاد القاهرة فى المباراة التى انتهت بفوزنا 3/0 وأحرزت الهدف الثالث، والطريف أني سجلته فى مرمي أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الحالي وقت تواجده مع فريق السويس".