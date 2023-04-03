شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش بالأحمر وأهلى طرابلس بالأبيض غداً فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى، فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، عن ارتداء فريق طلائع الجيش الفانلة الحمراء والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدى فريق أهلى طرابلس الليبى الزى الأبيض بالكامل.

عقد الاجتماع الفنى بقاعة المؤتمرات باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بحضور مراقب المباراة اللبنانى بشير عبد الخالق، والمنسق العام محمد كساب من مصر، ومراقب الحكام الإماراتى على حمد، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

وحضر الاجتماع من فريق طلائع الجيش اللواء أيمن المصرى مدير الكرة، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، وجانب طبيب الفريق، إلى جانب الجهاز الإدارى لفريق أهلى طرابلس الليبى .

جديد بالذكر أن الفائز من مجموع مباراتى الدور التمهيدى الأول للبطولة بين طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى ، سيواجه فى الدور التمهيدى الثانى الفائز من مواجهتى النهضة العمانى وشباب الخليل الفلسطينى.

والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدى الأول والثانى سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التى تضم أندية: الهلال السعودى، السد القطرى، الوداد المغربى.