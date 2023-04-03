شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يلتقى لاعبى الفريق فى إفطار رمضاني قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي، برئاسة المستشار الشافعى صالح، مع الجهاز الفنى واللاعبين خلال مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لتهنئة الفريق بشهر رمضان، والتأكيد على روح الدعم والمساندة التى تجمع الجميع.

ويستعيد فريق أسوان خدمات لاعبه عماد فتحي أمام سموحة فى التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، على ملعبه بعد العودة من الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو الأخيرة.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة بالمركز 12 فى جدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة فى المركز العاشر.

من جانبه حاول الجهاز الفني لفريق أسوان رفع درجة الاستعداد القصوى للاعبين، خاصة بعد التعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصرى الممتاز.