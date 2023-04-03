شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أبريل آخر موعد لتأكيد المشاركة فى كأس مصر للكاراتيه بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه ، برئاسة عصام عبد الرؤوف، الموعد النهائي لتأكيد المشاركة فى بطولة كأس مصر المقر إقامتها بالأقصر الشهر الجارى.

وتقام بطولة كأس مصر للكاراتيه في معبد الكرنك بالأقصر فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى، كبروفة لإقامة بطولة مصر الدولية فى نفس المكان.

وتقرر أن يكون يوم 8 أبريل آخر موعد لاستلام رغبات الفروع المشاركة في البطولة، بينما 10 أبريل آخر موعد لاستلام مشوف الفروع معتمدة من المدير التنفيذي لكل فرع.

من جهته أكد محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، استعدادا لإقامة البطولات الدولية وإثبات أن للرياضة دورا فعالا فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.

كما أشار إلى دور وزارة الشباب والرياضة الفعال ودعم ومؤازرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاتحادات بصفة عامة وللكاراتيه بصفة خاصة، حيث إن اتحاد الكاراتيه أكبر اتحاد رياضى ويضم أكثر من مليون لاعب ممارس للعبة.

وأوضح أن اهتمام الدولة بالمنشآت الحيوية بصفة عامة والمناطق الأثرية بصفة خاصة جعلت مصر وجهة مشرفة لإقامة اقوى البطولات المحلية و استضافة اقوى الاحداث العالمية.

من جانبه، قال خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد، إن لوجو البطولة يعبر عن الفرعون المصرى القديم، فى إشارة توضيحية لمعبد الكرنك والذى ستقام عليه البطولة.