سحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عام من بيرو

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، سحب حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاما من دولة بيرو والتي من المقرر إقامتها في نهاية العام الجاري.

إندونيسيا-تتخلى-عن-كأس-العالم-بسبب-إسرائيل-هل-تستضيفه-الأرجنتين؟

وأوضح فيفا في بيانه أن سحب التنظيم من بيرو بسبب فشل الدولة من الوفاء بالتزامتها المتعلقة باستكمال البنية التحية اللازمة لاستضافة الحدث العالمي، معربا " فيفا " عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها، ووعد أنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقة مستقبلية في بيرو.

وأشار الاتحاد الدولي أنه يدرس اختيار مستضيف جديد لتنظيم بطولة كأس العالم تحت 17 عاما فى الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر الأول 2023، فى انتظار أن يُعيّن مكتب مجلس فيفا مضيفاً جديداً للبطولة.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 20 عام " الشباب" رجال، من أندونيسيا.

جاء قرار سحب تنظيم البطولة بسبب رفض استضافة أندونيسيا

إسرائيل التي تأهلت للبطولة المقرر اقامتها في مايو المقبل.

كان قد تم تأجيل البطولة من 2021 حتى 2023 بسبب فيروس كورونا، ستكون هي النسخة 23 من المسابقة التي انطلقت في عام 1977 بتونس.

وكان مفترضا إقامة قرعة كأس العالم تحت 20 عام يوم 27 مارس- قبل يومين- في أندونيسيا ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب اعتراضات الشعب الأندونيسي، ودعوة حاكم بالي إلى منع إسرائيل من المشاركة بعد أن وصلت إلى النهائيات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أيام قليلة، أعلن عن أغنية البطولة الرسمية، ولكن الموقف تصاعد خلال اليومين الماضيين بسبب تمسك أندونيسيا بموقفها.