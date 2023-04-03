منتخب التايكوندو يطير الي اوزبكستان استعدادا لبطولتي العالم والجائزة الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت صباح اليوم بعثة المنتخب المصرى الاول للتايكوندو متجهه الى مدينة تشكند باوزبكستان للمشاركة فى معسكر تدريبي مغلق رفقة منتخب اوزبكستان والذي يعد من افضل فرق العالم بالتايكوندو في العالم.

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وحصل لاعبو منتخب أوزبكستان على ميداليات اولمبية وعالمية فى الفترة من ٣ الى ١٩ ابريل وذلك طبقاً لخطة الاعداد الموضوعة بواسطة المهندس محمد عجيزه عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الاول وبعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصرى برئاسة المستشار محمد مصطفى على المشاركة وفى اطار الاستعداد لبطولة العالم للكبار بأذربيجان اواخر شهر مايو القادم وبطولة الجائزة الكبرى بروما مطلع شهر يونيو القادم.

هذا ويمثل مصر بهذا المعسكر فريق مكون من ٩ لاعبين هم : مصطفى فرج بوزن تحت ٥٨ك واياد بركات بوزن تحت ٦٨ك ورامى عيسى بوزن تحت ٧٤ك وسيف عيسي بوزن تحت ٨٠ك واحمد راوى بوزن تحت ٨٧ك وشهد سامى بوزن تحت

٥٣ك ونادين عمرو بوزن تحت ٥٧ك وايه شحاته بوزن ٦٧ك وميسون ايهاب بوزن تحت ٧٣ك بالاضافة الى جهاز فنى مكون من الكابتن محمد شو المدير الفنى للفريق بالاضافة الي الكابتن أسامه سيد المدرب العام للفريق والكابتن محمد مجدى مدرب الفريق.



ويلحق بالفريق بمدينة تشكند المدير الفني للمنتخب الاول الكابتن محمد شو رفقة لاعب منتخب مصر اللاعب الاولمبي سيف عيسى عقب انتهاء بطولة الجراند سلام بالصين والتي يشارك بها سيف بالاضافة الي اللاعب اياد بركات عقب انهائه تصريح السفر الخاص به ليلحقوا ببعثة المنتخب الاول يوم الخميس القادم.

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