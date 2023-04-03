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خطوة جريئة من برشلونة تمهيدًا لضم ميسي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل رحلة البحث عن طرق إستعادة نجمه الأسطوري ليونيل ، بعدما رحل عن قلعة الكامب الموسم قبل الماضي.

 

​أسوأ فتراته مع سان جيرمان.. ميسي تطارده اللعنات وصافرات الاستهجان

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا بدأت التحرك لإستعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت أن البارسا بدأ مفاوضات جادة وقوية مع رعاة ميسي، لتقريب وجهات النظر فيما يخص قيمة الصفقة المالية.
وشددت "سبورت" على لابورتا بتواصل مع الأصدقاء المقربين من النجم الأرجنتيني لإقناعه بالعودة خلال الميركاتو المقبل، خاثة وأنه لا يُعامل بطريقة جيدة تتناسب مع قيمته التاريخية والفنية من قبل جماهير باريس

سان جيرمان الفرنسي.
وكان رئيس برشلونة قد تواصل مع الأرجنتني كين أجويرو، صديق ميسي المقرب لتوسيطه من أجل إقناع مواطنه بالعودة مرة أخري للكامب نو.
الجدير بالذكر أن جماهير البي اس جي، قد أطلقت صافرات الاستهجان ضد ميسي بالأمس الأحد، بعدما تلقى الفريق خسارة من ليون بهدف نظيف، ليأتي رد اللاعب بالابتسامة والخوض في حديث مع زميله كيليان مبابي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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