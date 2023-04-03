تيباس ردًا على بيان برشلونة: يلعبون دور الضحية

ياسر رشاد - القاهرة - رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على البيان الناري الذي أصدره نادي برشلونة ويطالب من خلاله بإقالة تيباس من رئاسة الليجا على إثر تداعيات قضية نيجيريرا.

برشلونة يطالب برحيل خافيير تيباس من رئاسة الليجا

ويواجه برشلونة اتهامات قوية في القضية المعروفة إعلاميا باسم " نيجيريا " والتي كشفت الصحافة الإسبانية عن وجود مديونيات مالية ضخمة مدفوعة من نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خوسيه نيجريرا، بشأنها الحصول على قرارات تحكيمية لصالح البلوجرانا.

وطلب نادي برشلونة بإقالة خافيير تيباس، من رئاسة رابطة الدوري الإسباني، على إثر تقديمه أدلة إلى مكتب المدعي العام لتجريم برشلونة، ما دفع النادي الكتالوني

لإصدار بيان رسمي يطالب بإقالة رئيس رابطة الليجا.

وكتب خافيير تيباس رئيس الليجا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ما جاء في صحيفة La Vanguardia أنباء خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته، الوثيقة ليست خاطئة ونحن لا نتهم أحدا، كل شئ خاطئ لكنهم يلعبون دور الضحية".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 71 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

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