انطلاق شعلة بدء التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق و بدء التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" بمحافظتي مطروح وأسوان وذلك بحضور ومشاركة اللواء خالد شعيب – محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية – محافظ أسوان.

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والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري، بينما يطلق مساء اليوم محافظا جنوب سيناء والوادي الجديد شارة بدء التصفيات، علي ان تستكمل غداً بمحافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.

يشارك في الأولمبياد ٨٤٦١٥ مشارك، يمثلون ٧٥٦٨٠ لاعباً ولاعبةً، ٨٩٣٥ مدرباً ومدربةً، ٩٠٦٨ فريق رياضي، من محافظات "مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء".

يتنافسون في ألعاب "خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي

كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

وتقام التصفيات النهائية للأولمبياد "النسخة الرابعة"، خلال الفترة من ٤/٢٧ لــ ٢٠٢٣/٥/٢ بمحافظة مطروح.

وكان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعلن عن إقامة النسخة الحالية بمحافظة مطروح على حسن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام القادم بمحافظة شمال سيناء .

جاء ذلك بحضور د. أحمد حسان - مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، السادة نواب المحافظين وأعضاء مجلسي الشوري والنواب، ومديري مديريات الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات.

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