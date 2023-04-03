طاقم تحكيم أوروبي يقترب من قيادة نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - فتح الاتحاد المصري لكره القدم خطا جدا للمفاوضات مع عده اتحادات أوروبيك لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لقياده مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة في نهائي بطولك كأس مصر والمقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهره الدولي الاثنين المقبل الموافق 10 ابريل الجاري.

اقرأ أيضا عن منافسي الأهلي بأفريقيا من هنا..

كان اتحاد الكرة قد اعلن في تصريحات سابقة ان قيمه استقدام طاقم تحكيم اجنبي لقياده اللقاء تتكلف 40,000 دولار، يأتي ذلك بناء على رغبة ناديي الاهلي وبيراميدز في استقدام طاقم تحكيم اوروبي لقياده المواجهك ذات الطابع الهام.

وينتظر مسؤولو اتحاد الكرة الحصول على الموافقات الامنية اللازمة لحضور جماهيري في اللقاء يقارب 50,000 مشجع لتحقيق اقصى استفاده

تسويقية ومالية من اللقاء الجماهيري المرتقب.

التأهل الإفريقي..

َويخوض ناديا الاهلي وبيراميدز اللقاء منتشيان بتأهلهما الافريقي بعد تمكن الاهلي من التاهل الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالفوز الأخير على نظيره الهلال السوداني بثلاثية من دون رد السبت الماضي وايضا فريق بيراميدز الذي حسم تأهله هو الاخر الى ربع نهائي الكونفدراليه بعد فوزه أمس على نظيره فيوتشر الذي تواجد معه بالمجموعه ذاتها.

طالع أحدث الاخبار الرياضية بالوفد من هنا