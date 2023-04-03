الهلال السعودي في مهمة صعبة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الهلال والفيحاء، مساء غدا، بالجولة الـ 17 التى تجمعهما على ملعب المدينة المجمعة الرياضية، المؤجلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ويلتقي الزعيم بنظيره الفيحاء، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.

كما يلعب الاتحاد السعودي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي و طارق حامد، مع نظيره ضمك بالإسبوع الـ 22 ضمن منافسات البطولة، ومن المتوقع ان يخوض اتحاد جدة المباراة بتشكيل متوقع يضم كلا من:

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع : أحمد حجازي، زكريا هوساوي ، مدالله العليان، أحمد شراحيلي.

الوسط: ايجور كورنادو، برونو هنريكي، كوستا.

الهجوم: رومارينهو دا سيلفا، عبد الرزاق حمد الله ، عبد الرحمن العبود.

ويلعب الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن صفوف النمور، فيما يقدما مستويات أكثر من رائعة منذ انطلاق البطولة، بجانب تواجدهما ضمن التشكيلة المثالية في كل جولة فى اطار منافسات البطولة.

كما تُقام مواجهتين بين الهلال والفيحاء، بجانب لقاء العدالة و النصر، ضمن منافسات دوري روشن، لموسم 2022 ـ 2023.

ترتيب الدوري السعودي..

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