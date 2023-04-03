أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل المتوقع لإتحاد جدة أمام ضمك

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية( الجوهرة المشمعة)، مباراة الاتحاد وضمك، بالجولة الـ 22 التى تجمع الفريقين، فى تمام الساعة التاسعة مساء غد بدوري روشن السعودي.

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تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع : أحمد حجازي، زكريا هوساوي ، مدالله العليان، أحمد شراحيلي.

الوسط: ايجور كورنادو، برونو هنريكي، كوستا.

الهجوم: رومارينهو دا سيلفا، عبد الرزاق حمد الله ، عبد الرحمن العبود.

ويلعب الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق

حامد ضمن صفوف النمور، فيما يقدما مستويات أكثر من رائعة منذ انطلاق البطولة، بجانب تواجدهما ضمن التشكيلة المثالية في كل جولة فى اطار منافسات البطولة.

كما تُقام مواجهتين بين الهلال والفيحاء، بجانب لقاء العدالة و النصر، ضمن منافسات دوري روشن، لموسم 2022 ـ 2023.

ترتيب الدوري السعودي..

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