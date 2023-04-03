ناجلسمان يقترب من تدريب تشيلسي الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي ، حيث بات المرشح الرئيسي لتدريب الفريق .

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كانت هناك بعض الشائعات التي ظهرت الأسبوع الماضي، والتي أفادت بأن ناجلسمان مرشح لتدريب توتنهام، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت يوم الثلاثاء الماضي أن الانتقال إلى إنجلترا ليس ضمن خيارات المدير الفني في هذه اللحظة.

وبدلا من ذلك، فإنه يريد معالجة أول إقالة في مسيرته وأصعب مرحلة في حياته المهنية حتى الآن.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أن ناجلسمان غير مهتم بتولي تدريب تشيلسي.

وأقال نادي تشيلسي يوم الأحد المدير الفني جراهام بوتر، بعد أن درب

الفريق تقريبا لسبعة أشهر.

في المقابل، أقيل ناجلسمان من تدريب بايرن بنهاية مارس الماضي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.وتولى توماس توخيل، المدير الفني الأسبق لتشيلسي، تدريب بايرن ميونخ خلفا لناجلسمان.

وقاد بوتر، الذي تولى تدريب تشيلسي خلفا لتوخيل في سبتمبر الماضي، تشيلسي لتحقيق الفوز في 12 مباراة مقابل ثماني تعادلات و11 هزيمة.

ويأتي رحيله وسط تغييرات كثيرة للمدربين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فك توتنهام ارتباطه بأنطونيو كونتي الأسبوع الماضي.

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