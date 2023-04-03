خالد مرتجي يتحدث عن خطة الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن إشادته بجماهير الأحمر الذين حضروا مباراة الهلال السوداني، مشيرًا إلى أن الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ وضعا خطة مع كهربا لحل أزمته.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الهلال بثلاثية نظيفة.

وقال مرتجي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "Etc" نقلها موقع "بطولات": "الجمهور العظيم الذي حضر إلى استاد القاهرة كان رقم واحد، وأوجه الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع الأجهزة الأمنية، الذين ساهموا في حضور الجماهير إلى المدرجات".

وأضاف أمين صندوق القلعة الحمراء: "جمهور الأهلي عظيم وهو اللاعب رقم 1، والنادي الأهلي دائمًا هو سبب رئيسي في إسعاد الشعب المصري، وكنت متوقع فوزنا بأربعة أهداف دون رد، ولكن الفريق أضاع العديد من الفرص".

وتابع: "يجب الإشادة بكل اللاعبين التي شاركت في المباراة سواء محمود كهربا أو بيرسي تاو أو حسين الشحات أو محمد عبدالمنعم، اللاعبين كانوا رجالًا، والجماهير كانت تُحرك الصخر".

وواصل مرتجي: "وأتمنى أن تكون هذه المباراة سبب في حضور الجماهير، ونريد أن تعود كرة القدم إلى رونقها الحقيقي، ونرغب في تواجد الجماهير بكثافة خلال المباريات المقبلة، ولا نريد العودة للخلف أبدًا".

كما تطرق مرتجي للحديث عن غرامة اللاعب محمود كهربا، حيث قال: "النادي تعاقد مع محمود كهربا في صفقة مجانية، عندما فسخ عقده مع النادي البرتغالي، والنادي سيدعمه بقوة ويقف خلفه لأنه لاعب مهم، وسوف يتم مساعدته قدر المستطاع".

وأضاف: "الأهلي سيفعل قدر المستطاع لحل الأزمة في حدود المقبول والمسموح، خاصة أن مصادر الدخل ليست في أفضلها في الفترة الحالية".

وواصل أمين صندوق النادي الأهلي: "محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وضعا خطة مع كهربا، لإنهاء أزمة الغرامة في الفترة القادمة".

وأختتم خالد مرتجي: "سوف نفعل كل علينا بكل قوة من أجل التتويج بدروي أبطال إفريقيا والصعود لكأس العالم للأندية".