شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة الكرة الطائرة، أكثر الرياضات العالمية شعبية فى أوروبا يلعب فيها فريقان تفصل بينهما شبكة عالية، وعلى الفريق ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم، لكل فريق ثلاث محاولات لضرب الكرة فوق الشبكة، وتحسب نقطة للفريق حينما تضرب الكرة أرضية الخصم، أو إذا تم ارتكاب خطأ، أو إذا أخفق الفريق فى صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح.

تعد كندا أول دولة مارست لعبة الكرة الطائرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1900، وتعدّ لعبة الكرة الطائرة من أكثر الرياضات شعبية فى البرازيل، ومعظم دول أوروبا وبالأخص إيطاليا وهولندا وصربيا، بالإضافة إلى روسيا وبعض الدول فى آسيا.

فى 9 فبراير عام 1895م، في مدينة هوليوك، ماساتشوستس أنشأ ويليام جورج مورجان مدير التربية البدنية فى اتحاد YMCA لعبة رياضية جديدة أطلق عليها اسم "مينتونيت" لتمضية الوقت بشكل مسلٍ، وفضّل أن تمارس هذه اللعبة داخل الصالات وبأي عدد من اللاعبين، وأخذت اللعبة بعضاً من خصائصها من البادمينتون، التنس وكرة اليد، في الوقت الذي كانت فيه كرة السلة رياضة جديدة. تم إنشاء كرة الطائرة على أساس أنها الرياضة الداخلية الأقل خشونة من كرة السلة المناسبة لأعضاء اتحاد YMCA.

تأسس الاتحاد العالمي لكرة الطائرة (FIVB) عام 1947، وأول بطولة عالمية للرجال أقيمت في عام 1949، بينما كانت أول بطولة عالمية للسيدات في عام 1952 ، أضيفت الكرة الطائرة إلى الألعاب الأولمبية في عام 1964 الأوليمبيّة لأوّل مرّة في طوكيو، وكانت منذ ذلك الحين رياضة رئيسية في تلك الدورة.

تم إنشاء رياضة الكرة الطائرة الشاطئية عام 1986 والتي تعدّ رياضة مشابهة إلى كرة الطائرة العادية إلى حد كبير رغم الاختلاف في عدد اللاعبين ، حيث أضيفت الكرة الطائرة الشاطئية إلى برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1996 في أطلانطا.

ومن أبرز نجوم اللعبة فى مصر ، أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام و رضا هيكل فى تاجيل الحالى و من السابق حمدى الصافى و أحمد العسقلاني و محمد مصيلحي و غيرهم و على مستوى السيدات ، نهلة سامح و شروق فؤاد و ياسمين نوح و فريدة العسقلاني و فى الجيل السابق ، منى عبد الكريم و هناء حمزة و تهانى طوسون و فريدة عصمت و مريم عصمت.