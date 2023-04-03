شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 5 مرات فى أسبوع بدورى السلة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فرق الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وسموحة فى الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة "رجال". ووفقا لجدول البطولة، يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، والأهلى مع الزمالك، حيث تقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقان 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون صاعدا للدور التالى دون الحاجة لخوض باقى المباريات.

وبالتالي يلتقى الأهلى مع الزمالك أيام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 أبريل الجارى ، وكذلك الاتحاد السكندرى مع سموحة .

وصعد الأهلى لنصف النهائي بعد التغلب على المصرية للاتصالات في أول 3 مباريات ، وكذلك فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج ، و سموحة على الجزيرة ، بينما فاز الزمالك اول مباراتين على طلائع الجيش ، وخسر الثالثة و الرابعة ، ليحسم الصعود في المباراة الخامسة.