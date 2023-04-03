شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 5 أهداف رصيد مصر فى بطولات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الأهداف التي سجلها لاعبو منتخب مصر فى تاريخ بطولات كأس العالم.

يبلغ رصيد مصر من الأهداف التي تم تسجيلها فى بطولات كأس العالم على مر تاريخها إلى 5 أهداف، سجلها 3 لاعبين.

وتمتلك مصر 5 أهداف فى سجلات تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها، تم تسجيلها عن طريق كل من عبد الرحمن فوزى "هدفين"، ومجدى عبد الغنى "هدف"، بالإضافة إلى محمد صلاح "هدفين".

شارك عبد الرحمن فوزى فى كأس العالم 1934 التي أقيمت بإيطاليا، وسجل الهدفين عندما شارك فى مباراة مصر والمجر، والتى انتهت المباراة بخسارة الفراعنة برباعية مقابل هدفى عبد الرحمن فوزى.

ونجح مجدى عبد الغنى فى تسجيل هدف للفراعنة فى مرمى هولندا ببطولة كأس العالم التى استضافتها إيطاليا 1990، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويتقاسم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف في صفوف ليفربول لقب هداف مصر في المونديال، حيث سجل هدفين للفراعنة فى مونديال 2018 بروسيا، وشارك في مباراتين فقط، سجل في كل مباراة هدف، وهى مباراتا مصر أمام روسيا والسعودية.