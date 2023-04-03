الامارات | لاعب الأهلي المصري عبد القادر يقبّل رأس المدرب معتذراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم لاعب الأهلي المصري أحمد عبد القادر اعتذاره من مدربه السويسري مارسيل كولر، لما بدر منه خلال مواجهة الهلال السوداني الحاسمة بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وكان الأهلي بحاجة ماسة للفوز على ضيفه أمام 50 ألف متفرج السبت على استاد القاهرة الدولي، ليخطف البطاقة الأخيرة إلى دور الثمانية، وقد تفوق عليه بثلاثية حملت توقيع محمود عبد المنعم «كهربا» والبديل حسين الشحات (2).

وانتشر مقطع فيديو عقب المباراة يظهر عبد القادر وهو يدفع كولر رافضا دعوته للاحتفال مع الجمهور.

كتب لاعب الوسط الهجومي البالغ 23 عاماً في حسابه على موقع انستغرام، معلقاً على صورة وهو يقبل رأس كولر «الوحش كان أمام الجميع والاعتذار أيضاً أمام الجميع. ستبقى الرقم واحد بالنسبة لي مهما حصل».

وكان النادي القاهري أعلن على موقعه الرسمي ان «سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه».

وشارك عبد القادر في فوز الأهلي على الهلال حيث صنع الهدف الاول لكهربا قبل أن يخرج في الدقيقة 62 من المباراة تاركا مكانه الى الشحات الذي سجل ثنائية.

وبسؤاله في المؤتمر الصحافي، قال كولر «أحيانا يشعر اللاعب أنه يستحق الاستمرار في الملعب ويجب عدم تغييره وأنا كمدرب أنفذ أدواري من أجل الفريق ولتحقيق الفوز».

تابع «في المباريات الكبيرة تكون المشاعر قوية وقد يحدث انفعال وأنا أتفهم هذه المواقف وأعرف كيف أتعامل معها. لا أشعر بأي مشاكل وسأتحدث معه غدا بشكل طبيعي عن المباراة».