شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى للاعبى سموحة: مباراتا أسوان والداخلية مصيريتان ولا بديل عن الـ6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، من لاعبى الفريق السكندرى ضرورة بذل أقصى جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاث من أسوان، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.

وأكد أحمد سامي، فى جلسة جمعته باللاعبين، أن الهزيمة من الإسماعيلي صعبت من موقف الفريق، خاصة بعد الأخطاء الكارثية التى وقع بها اللاعبون، وأن الفريق تنتظره مباراتان لا بديل فيهما عن الفوز وخطف الست نقاط.

وأضاف سامى، أن مواجهة أسوان فى أسوان لن تكون سهلة، ولابد من استغلال أى فرصة تتاح للفريق أمام المرمى، وتضييق المساحات أمام لاعبى تماسيح النيل من أجل العودة بالنقاط الثلاث، ثم مواجهة الداخلية فى الإسكندرية في الأسبوع المقبل، والتى ستضع الفريق فى مكانة متقدمة وتقربه من المراكز الأولى.

ويختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق أسوان في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غد الثلاثاء.

وقرر أحمد سامى السفر إلى القاهرة اليوم وخوض التدريب الختامي على أحد ملاعب القاهرة قبل السفر في العاشرة مساء إلى أسوان المبيت بها استعدادا لمباراة الغد.

ويفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 4 لاعبين مهمين فى مباراة أسوان وهم حسام حسن وأحمد حكم عن سموحة للإيقاف، بجانب البنينى دوكو دودو لعدم العودة حتى الآن بعد مشاركته مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى المدافع شريف رضا.

واستعاد سموحة كلا من النيجيرى صديق أوجولا بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أحمد مصطفى وحسين فيصل اللذين غابا عن مواجهة الإسماعيلى الماضية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد