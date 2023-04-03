شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد خدمات عماد فتحى أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق أسوان خدمات لاعبه عماد فتحي أمام سموحة فى التاسعة والربع مساء غد، الثلاثاء، على ملعبه بعد العودة من الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو الأخيرة.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة بالمركز 12 فى جدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة فى المركز العاشر.

من جانبه حاول الجهاز الفني لفريق أسوان رفع درجة الاستعداد القصوى للاعبين، خاصة بعد التعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وحذر أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الجنوبي، اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام فاركو، وشدد على أهمية الفترة المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام سموحة يوم غدا الثلاثاء وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والعودة لسكة الانتصارات.