شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسلاح السيف يفوز على فرنسا ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لسلاح السيف فى التأهل لنصف النهائي فى منافسات الفرق ببطولة العالم للشباب والناشئين، التى تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية 2023 فى الفترة من 1 إبريل حتى 9 من نفس الشهر الجارى، بعد التغلب على المنتخب الفرنسي فى مباراة دور الثمانية.

وتمكن الفراعنة الصغار من حسم مباراة دور الثمانية بالفوز على فرنسا بنتيجة 45-42 والوصول لمباراة نصف النهائي.

وتأهل منتخب مصر للناشئين لسلاح السيف إلى دور الثمانية بمنافسات بطولة العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 45/33 .

وتشهد منافسات الناشئات مشاركة 29 دولة، بينما يشارك في منافسات الناشئين 36 دولة.

ويحتل منتخب الناشئين لسلاح السيف المركز الثالث في التصنيف العالمي بينما يحتل منتخب الناشئات لسلاح السيف المركز ال 20 عالميًا.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف من :" أدهم معتز، و زياد نوفل،. أحمد هشام، وياسين خضر"، بقيادة المدرب محمود جندية.

يذكر أن اللاعب أحمد هشام احرز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

ويرأس البعثة أيمن منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.