شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولات العالم للشباب والناشئين للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مراسم قرعة بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة، والتي تقام فى دولة البحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو 2023 المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

وتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

كما أجريت قرعة بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 وحتى 11 أغسطس المقبل في دولتي كرواتيا والمجر.

ووقع المنتخب المصري للناشئات في المجموعة الأولى بجوار كل من: ”منتخب المجر، الأرجنتين، الكاميرون، الصين، تشيلي، بالإضافة إلى منتخب مصر”.

وأجريت قرعة بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 سنة، والتي ستقام في الأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات: ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة بطولة العالم للشابات يوم 12 مايو المقبل، حيث ستقام البطولة في دولة المكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس القادم.

يذكر أن قد توج منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة، ببطولة إفريقيا للشباب والتي أقيمت في تونس في شهر أغسطس الماضي، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة ”3-1”، وتأهل إلى بطولة العالم.

وكما يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة حقق الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نيجيريا في النهائي، في بطولة أفريقيا والتي أقيمت في المغرب.

ويشارك منتخبي مصر للناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، في معسكر الإعداد والتدريب والبطولة الدولية الودية، بمدينة فينسيا بدولة إيطاليا، من أجل الاستعداد بقوة لبطولات العالم.

كما قد حصدت مصر لقب بطولة إفريقيا للشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة، بعد تغلبها على تونس في المباراة النهائية، التي أقيمت في شهر أغسطس الماضي 2022.