7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها مباراة الإسماعيلى وسيراميكا فى الدورى، واستئناف المصرى على عقوبة العيونى، وقرار وزارة الرياضة على اختناق الاطفال فى الترسانة.

الإسماعيلى يواجه سيراميكا بحثا عن الفوز الثانى على التوالى فى الدورى

يلتقى فريق الإسماعيلي نظيره سيراميكا، في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يختار المدير الفنى الجديد من بين 3 أسماء.. تعرف عليهم

حصر مسئولو نادي الزمالك اختيار المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى ثلاثة أسماء تم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية التى شكلها المجلس، وعلي رأسها أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو.

قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على العقوبة التى تم توقيعها على النادى من المحكمة الرياضية مؤخراً، بتغريم المصري 425 ألف دولار لصالح التونسي هيثم العيوني لاعب الفريق السابق، والذى تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي بعد فسخ تعاقده لعدم حصوله على باقى مستحقاته.

كولر يدرس إراحة الشناوى أمام غزل المحلة بسبب نهائى الكأس يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الدفع بعلى لطفى حارس مرمى الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة، لإراحة محمد الشناوى الحارس الأساسى استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمحدد لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي.