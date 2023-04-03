شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. شيتوس: بشاميل وبطاطس وفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة الإفطار، واليوم سيكون اللقاء مع وائل رياض شيتوس نجم الأهلى والمنتخب السابق، والمدرب العام الحالى للمنتخب الأولمبى، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم.

وقال شيتوس، إنه سيتناول اليوم "بشاميل وفراخ وبطاطس" خلال الإفطار، وعن المشاركة فى أعمال المطبخ وتجهيز السفرة، قال إنه لا يساعد فى أى شىء، ويكتفى بتناول الإفطار فقط.