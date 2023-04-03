شكرا لقرائتكم خبر عن صالة برج العرب تستضيف نصف نهائى دورى رجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر رجال فى صالة برج العرب بالإسكندرية. وتقام المباريات أيام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 أبريل الجارى، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، والأهلى مع الزمالك بنظام best of 5.

وتغلب فريق كرة سلة الزمالك على طلائع الجيش فى المباراة الخامسة التى جمعت الفريقين فى ربع نهائي بطولة الدورى بنتيجة 78/63، ليصعد للدور نصف النهائي بالبطولة.

وفاز الزمالك فى أول مباراتين، ثم خسر المباراتين الثالثة والرابعة، فحسمت المباراة الخامسة الفريق الصاعد لنصف النهائى.