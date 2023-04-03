كل ما تريد معرفته عن مباراة الطلائع وأهلى طرابلس فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق طلائع الجيش مشواره في البطولة العربية بمواجهة أهلى طرابلس الليبى غداً الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ج: يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلى طرابلس الليبى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ج: تقام مباراة الإياب التي تجمع بين الفريقين فى الحادى عشر من أبريل الجارى فى العاشرة مساءً، باستاد شهداء بنينا.

ج: يلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

ج: اختارت لجنة الحكام فى البطولة العربية طاقم تحكيم أردنى لإدارة مباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليبى، بقيادة أدهم مخادمة، ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً ، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

ج: ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

ج: طلائع الجيش لكرة القدم بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافى على شوطين.