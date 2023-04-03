أسوأ فتراته مع سان جيرمان.. ميسي تطارده اللعنات وصافرات الاستهجان

ياسر رشاد - القاهرة - مازال موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غامضًا مع باريس سان جرمان،بسبب تراكم النتائج المتواضعة والتي تهز قمة الفريق بجدول الدوري.

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وبدا أن ميسي يعيش أسوأ فتراته مع النادي الباريسي حيث تطارده اللعنات، في ظل الفجوة بينه والجماهير مع تراجع النتائج وتخبط أداء فريقه.

وتعرض ميسي أفضل لاعب في العالم 7مرات لصافرات الاستهجان من جماهير الفريق الباريسي على ملعب "بارك دي برانس"، قبل الخسارة أمام ليون بهدف نظيف

أمس الأحد.

وهو سيناريو يتكرر بعد الاقصاء ضد ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، عندما واجه مع زميله البرازيلي نيمار غضب الجماهير.

وأطلقت الجماهير صفارات الإستهجان ضد بطل العالم بعد الاخفاق الأخير أمام بايرن ميونيخ الألماني من الدور ذاته في دوري الأبطال.

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