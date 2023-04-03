ثلاث مواجهات نارية بالجولة الـ22 غدًا في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تُقام ثلاثة مباريات مساء غدا، فى اطار منافسات بطولة الدوري السعودي، فيشهد لقاء الاتحاد ةضمك، بجانب النصر والعدالة، بالاضافة الى الهلال والفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

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ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية( الجوهرة المشمعة)، مباراة الاتحاد وضمك، بالجولة الـ 22 التى تجمع الفريقين، فى تمام الساعة التاسعة مساء غد بدوري روشن.

كما يلعب النصر مع نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله

بن جلوى الرياضية، بالإسبوع الـ 22 من بطولة الدوري السعودي بموسمه الحالى 2022 ـ 2023.

وأخيرا يختتم اليوم بثالث المواجهات التى تجمع فريقا الهلال والفيحاء، التى تجمعهما بملعب المدينة المجمعة الرياضية، بالجولة السابعة عشر المؤجلة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي..

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