موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المرتقبة في نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس مصر نسخة عام 2022.

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ومن المقرر اقامة اللقاء على ملعب ستاد القاهره الدولي في تمام العاشرة من مساء يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي طالب فيه اتحاد الكرة السلطات الامنية بالموافقه على حضور 50 ألف مشجع خلال اللقاء لاضفاء طابع الجماهيرية على المواجهه المرتقبة.

كان فريق بيراميدز قد حسم تأهله إلى نهائي البطولة المحلية على حساب الزمالك بالفوز عليه بركلات الترجيح في الوقت الذي حسم الأحمر تأهله الى نهائي الكأس متخطيا سموحة السكندري.

التأهل القاري..

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المواجهه منتشيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا في الوقت الذي يخوض فيه ايضا فريق بيراميدز المواجهه بعد حسم تأهله الى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

كان اتحاد الكرة قد اخطر الأهلي وبيراميدز خلال وقت سابق بتحمل قيمة استقدام طاقم تحكيم اجنبي لإدارة اللقاء حال رغبة احد الطرفين في ذلك.

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