زيدان على رادار باريس لخلافة جالتيه

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من الغموض حول مصير كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعد المستويات السيئة التي يقدمها البي اس جي تحت قيادته.

باريس سان جيرمان يدرس إقالة جالتيه

وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الثانية على التوالي من ليون بالأمس في مسابقة الدوري الفرنسي، والتي استضافها ملعب "حديقة الآمراء".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن وضع جالتيه أصبح معقد للغاية، خاصة بعد النتائج الأخيرة للفريق، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأكدت على أن الخسارة من ليون بالأمس هي سبب تعقيد موقف جالتيه، حيث كانت ترغب الإدارة في استمراره حتى نهاية الموسم، بالرغم من الخروج الأوروبي.

وأشارت إلى أن زين الدين زيدان يتردد إسمه بقوه لخلافة جالتيه في باريس سان جيرمان، لكن الصحيفة شددت على أن المدرب الفرنسي لن يوافق على تولي قيادة الفريق في

ظل هذه الأوضاع السيئة.وأوضحت أن تولي زيدان تدريب العملاق الفرنسي سيعتمد في الأخير على رغبة المدرب، بعدما كشف في وقت سابق بإنه يريد تولى مشروع قوي خلال الفترة المقبلة.الجدير بالذكر أن زيدان ابتعد مدة طويلة عن التدريب، على الرغم من العروض القوية التدريبية خلال الفترة الماضية، بعد رحيله عن ريال مدريد في الولاية الثانية في 2021، بعدما نجح في التتويج مع العملاق الإسباني ببطولات محلية وقارية عديدة، على رأسها ثلاثية دوري أبطال أوروبا 2016، 2017، 2018.

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