منتخب سلاح السيف يتأهل لنهائي بطولة العالم ويضمن ميدالية لمصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين في الفوز بالدور قبل النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45 - 34 ضمن منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية 2023 في الفترة من 1 إبريل حتى 9 من نفس الشهر الجاري.

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وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم لسلاح السيف ليضمن ميدالية مصرية ويواجه المنتخب الأمريكي في النهائي.

وتأهل منتخب مصر للناشئين لسلاح السيف إلى دور الثمانية بمنافسات بطولة العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 45/33 .

وكان منتخب مصر لسلاح السيف قد تأهل إلى دور الـ 16 بالفوز على الكويت بنتيجة 45/25 .

وتشهد منافسات الناشئات مشاركة 29 دولة، بينما يشارك في منافسات الناشئين 36 دولة.

ويحتل منتخب الناشئين لسلاح السيف المركز الثالث في التصنيف العالمي بينما يحتل منتخب الناشئات لسلاح السيف المركز ال 20 عالميًا.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف من :" أدهم معتز،

و زياد نوفل،. أحمد هشام، وياسين خضر"، بقيادة المدرب محمود جندية.

يذكر أن اللاعب أحمد هشام احرز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري للمنتخبات أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

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