وائل القباني لـ الوفد: مشكلة ثنائي الزمالك "شرارة" تراجع الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق سر تراجع مستوى الفريق الذي ظهر به هذا الموسم، وذلك بعدما فشل الأبيض في التأهل من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتراجع ترتيبه في الدوري المصري.

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وحصر وائل القباني في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أسباب تراجع مستوي الزمالك في ثلاث نقاط كالتالي:

أولاً: مشكلة ثنائي الزمالك فتوح وعبدالله جمعة، كانت الشرارة التي أفقدت الثقة لدي صفوف الفريق.

ثانيًا: التعاقد مع لاعبين ليس بحجم نادي الزمالك، ولا تتحمل ضغط الجماهير، فالزمالك تعاقد مع مايقرب من 10 لاعبيين، ولم يلعب بصفة مستمرة سوي دونجا وشلبي والسيسي، فأين باقي الصفقات.

ثالثًا: عودة فيريرا بعد رحيله بسبب الشرط الجزائي رغم تدهور الأداء، ثم رحيله مرة أخري بعد الخروج من أفريقيا.

ويري وائل القباني أن أزمة تسريب عقود اللاعبين ليس لها علاقة بتراجع أدائهم او تشتيتهم ذهنيًا وقال:" كل لاعب في الفريق وافق على وضع رقم معين في عقده، فكل شخص حر

في مفاوضته، كما إنه لا يوجد نادي في العالم عقوده موحده، لابد من وجود تفاوت وبالتراضي، فبالتالي هو ليس أحد أسباب أزمة الزمالك".

موقف الزمالك في الفترة الأخيرة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مستوى متواضع هذا الموسم، على غير الموسم الماضي، حيث ودع الفريق هذا العام 5 بطولات، بعدما كانت البداية بكأس لوسيل، ثم كأس مصر والسوبر المصري وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الرابطة المصرية".

كما يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 مباريات وخسر في 5 مناسبات.

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