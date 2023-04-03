غدا.. طلائع الجيش يفتتح مشواره بملاقاة أهلي طرابلس في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش أولى مباريات البطولة العربية بملاقاة نظيره أهلي طرابلس الليبي فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى من البطولة.

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ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين للمرحلة المقبلة من البطولة ليواجه الفائز من مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، على أن يتأهل الفائز للمرحلة الثالثة (دوري المجموعات).

وتقام مباراة الإياب بين طلائع الجيش وأهلى طرابلس يوم 11 إبريل الجاري بملعب شهداء بنينا ببنغازى.

واختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد

الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

وينتظر الفائز بعد ذلك الانضمام إلى المجموعة الثانية مع أندية السد القطري، والهلال السعودي، والوداد المغربي، على ان تقام المرحلة النهائية للبطولة العربية في السعودية الصيف القادم.

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