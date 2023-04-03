طارق السيد لـ الوفد: تراجع الزمالك مسؤولية الجميع لاعبين وجهاز وإدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق السيد نجم منتخب مصر والزمالك السابق عن وضع الأبيض هذا الموسم، وفترة تراجع المستوي التي يمر بها الفريق، بعد توديعه لـ 5 بطولات، اخرهم الخروج من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وعبر طارق السيد في تصريحات خاصة لـ "الوفد" عن إستيائه للوضع الراهن الذي يمر به فريق الزمالك وقال:" ما وصل إليه الزمالك شئ مؤسف، وأتمني أن تمر تلك الفترة سريعًا".

وعن رأيه في أسباب تراجع أداء الفريق قال:" المستوى الذي ظهر به الزمالك هذا الموسم وخروجه من أكثر من بطولة، تتحمله المنظومة ككل "سواء لاعبين أو جهاز فني أو إدارة، الكل مسؤول".

وتابع:" من ضمن الأسباب أيضًا رحيل العديد من نجوم الفريق وهو ما يؤثر على أي فريق بالعالم، بالإضافة أن هناك مشاكل في غرفة الملابس لابد أن يتم حلها

لعودة الروح القتالية من جديد".

موقف الزمالك في الفترة الأخيرة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مستوى متواضع هذا الموسم، على غير الموسم الماضي، حيث ودع الفريق هذا العام 5 بطولات، بعدما كانت البداية بكأس لوسيل، ثم كأس مصر والسوبر المصري وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الرابطة المصرية".

كما يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 مباريات وخسر في 5 مناسبات.

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