السعودية تستضيف مواجهات ممثل اليمن بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض مواجهك فريق فحمان ابين ممثل دوله اليمن مع نظيره الاتحاد المنستيري بطل تونس خلال فعاليات الدور الأول من مسابقة البطولة العربية المسماه بكأس الملك سلمان للأندية الابطال في نسختها الحالية.

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ومن المقرر أن يصل الفريق اليمني إلى العاصمة السعودية مساء اليوم الاثنين استعدادا للانتظام في معسكر مغلق قبل خوض اللقاء المرتقب والمقرر اقامته 5 ابريل الجاري بالسعودية على ملعب الملك فهد الدولي على أن يقام لقاء الاياب 12 من الشهر الجاري بتونس.

مشاكل ادارية..

كان الفريق اليمني قد أخطر مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة بالاتحاد العربي لكرة القدم باقامة مواجهاته كافة التي يستضيف فيها الفرق على ملعب الملك

فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض حتى نهاية مشواره بالبطولة، وذلك لتعثر اقامتها على ملعبه الخاص بدولة اليمن بسبب وجود مشاكل ادارية تعوق اللعب عليه.

يذكر أن فعاليات النسخة الحالية من البطولة العربية تشهد مشاركة الزمالك بصفته بطل الدوري الممتاز في نسخته الأخيرة ومع طلائع الجيش كممثلي مصر بعد اعتذار النادي الاهلي عن عدم المشاركة في البطولة.

ويتواجد الزمالك في مجموعته رفقة النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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