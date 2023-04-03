الامارات | وضع برشلونة خطير جداً.. الاتحاد الأوروبي قلق من مستقبل "البلوغرانا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر شيفرين، إن وضع برشلونة "خطير جداً" فيما يتعلق بـ"قضية نيغرييرا" المرتبطة بوقائع فساد.

وقال شيفيرين في حوار مع صحيفة إكيبا الرياضية السلوفينية "بناء على المعلومات المتوفرة لدي، فالوضع خطير، خطير إلى درجة أنها تبدو لي واحدة من أخطر قضايا كرة القدم منذ بدأت عملي في هذا المجال".

ورفض المسؤول، الذي يسعى لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، الدخول في تفاصيل أخرى عن القضية لأن هذه الأمور كما قال "تضطلع بها لجنة تأديبية مستقلة".

مع ذلك، قال إنه حتى وإن تقادمت القضية بالنسبة إلى "لا ليغا"، فإن ثمة إجراءات جارية على مستوى النيابة الإسبانية.

وصرح شيفرين "ينطبق نفس الأمر على "يويفا". لم يتقادم أي شيء لدينا".