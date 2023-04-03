شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يقيل مدربه غراهام بوتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إقالة مدربه غراهام بوتر وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفًا للألماني توماس توخيل.

وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2 ما جعله قابعًا في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان "يعلن تشيلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي"، كاشفًا أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق مؤقتًا.